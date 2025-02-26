DEM Parti heyetinin kısa süre içerisinde Adalet Bakanlığı'na İmralı'ya ziyaret için başvuru yaparken, ziyaret sonrasın terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik "silah bırakın" çağrısı yapması bekleniyor.

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Habertürk TV'de Para Gündem programında sürece ilişkin bilgi veren Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, sürece ilişkin gelişmeleri aktardı.

DEM PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ MESAJ AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'dan yapılacak çağrıya ilişkin, "Biz daha sağlıklı olması için, daha inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz" demişti.

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Bakırhan, çağrının 28 Şubat'ta olacağına ilişkin soruya, "Şunu söyleyeyim; bir çağrı olacak bu kesin. Yakın zamanda olacak kesin; ama tarihi hakkında şu anda bir şey söyleyemiyorum" yanıtını vermişti.

DEM PARTİ'DEN İMRALI BAŞVURUSU

DEM Parti, İmralı ziyaretine yönelik izin için Adalet Bakanlığı'na 3. başvuruyu yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, başvuruya ilişkin, "Başvuru yapıldı en kısa sürede bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşebilmeleri için İmralı adasına gitmelerini bekliyoruz. Beklentimiz görüntülü şekilde yapılacak açıklama olsa da hangi yöntemle yapılacağı İmralı adasında heyet ile Öcalan'ın görüşmesinden sonra netleşecek. Ahmet Türk ile ilgili de başvuru yapıldı. Başvurulara ilişkin dönüş olmadığı için "Ahmet Türk de heyette olacak" diye teyit edemiyorum ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var" dedi.

ÇAĞRI 2-3 GÜN İÇERİSİNDE

Ciner Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik 2-3 gün içerisinde "silah bırakın" çağrısı yapacağını söyledi.

Çakır, "Öcalan'ın çağrısının net anlaşılması, geniş kitlelere ulaşması için görüntülü çağrı düşünülüyordu. Ancak görüntülü açıklama olmayacak, yazılı olacak. Öcalan'ın açıklamasının hazır olduğu belirtiliyor. Çok yüksek ihtimal 2-3 gün içinde kamuoyunun malumu olabilir" dedi.

İmralı'ya ziyaretten sonra DEM Parti heyeti tarafından terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın çağrısının ilan edileceğini söyleyen Çakır, "Bu açıklama tarihi bir çıkış olacak. Herhangi bir pazarlık söz konusu değil devlet açısından. Burada olacak olan; Türkiye Cumhuriyeti bu çağrı karşısında örgüte herhangi bir şey vermeyecek. Örgüt elebaşı tarafından örgüte yönelik silah bırakın çağrısı olacak. Bütünüyle örgüte yönelik olacak, silah bırakın denilecek. Terör örgütünün izleyeceği tavır da Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yakından takip edilecek" bilgilerini paylaştı.