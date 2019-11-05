05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İHBAR EDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN OLMAYACAK
Buna göre, para ödülü verilebilmesi için suçun 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması, verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması, ödüllendirilecek kişinin suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması gerekiyor.
BİLGİ VEREN TÜRK VATANDAŞI OLMAYABİLİR
Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere istinaden ödüllendirme yapılamayacak. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmayacak. Ödüllendirme için bilgi verilen tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde yardımcı olanın kendisinin ya da kanuni temsilcisinin yazılı olarak ilgili kolluk biriminden talepte bulunması gerekecek. Öngörülen sürede yapılmayan ödül talepleri işleme alınmayacak.
ÖDÜL MİKTARI 10 MİLYON TL'YE ÇIKARILABİLECEK
Verilecek ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak, ödül komisyonunca belirlenerek ilan edilecek. Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin lirayı geçmeyecek. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, verilecek ödülün miktarı, ödül komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 50 katına kadar artırılabilecek.
Böylece 10 milyon liraya kadar artırılabilecek olan ödül miktarının parasal sınırı ise her takvim yılı başından geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.
HER SUÇ VE FAİL İÇİN AYRI ÖDÜL
Bir kişi birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilecek. Verilebilecek azami ödül miktarının ödül komisyonunca ilan edilmiş olması halinde ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül verilemeyecek.
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