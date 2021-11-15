Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da park kavgası kameralarda! Tencereyle vurdu ve... - Haberler

Tencereli park kavgası!

İstanbul'da, sokak ortasına araba bırakma nedeniyle yaya ile sürücü arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda yaya sürücüye tencere kapağıyla vurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi

15.11.2021 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İstanbul'da park kavgası kameralarda! Tencereyle vurdu ve... - Haberler
Tencereli park kavgası!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TENCERENİN KAPAĞIYLA SÜRÜCÜYE VURDU

İHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar ile yayanın sürücüye tencere kapağıyla vurması ve çevrendekilerin olayı ayırması görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sabah akşam yeniyordu... Fiyatı eti geçti
Sabah akşam yeniyordu... Fiyatı eti geçti
Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor
Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor
3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı
3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı
Fenomenlere 'dolandırıcılık' tutuklanması
Fenomenlere 'dolandırıcılık' tutuklanması
IKBY'den terör örgütü PKK'ya 'Belarus' tepkisi
IKBY'den terör örgütü PKK'ya 'Belarus' tepkisi
Dev pankartlı evlenme teklifi
Dev pankartlı evlenme teklifi
Burkina Faso'da terör saldırısı: 20 asker öldü
Burkina Faso'da terör saldırısı: 20 asker öldü
Türkiye'de Bulgaristan seçimleri için kullanılan oy sayısı açıklandı
Türkiye'de Bulgaristan seçimleri için kullanılan oy sayısı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.