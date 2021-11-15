Tencereli park kavgası!

İHA

İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

TENCERENİN KAPAĞIYLA SÜRÜCÜYE VURDU

İHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Araya diğer vatandaşların girmesiyle kavga kısa sürede yatıştırıldı. Olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, tarafların kavga ettiği anlar ile yayanın sürücüye tencere kapağıyla vurması ve çevrendekilerin olayı ayırması görüldü.