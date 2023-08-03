Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükseldi. Böylece 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, bir önceki aya göre ise yüzde 9,49 yükseldi. 7 aylık enflasyon yüzde 31,14 olurken 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.
Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38.21, aylık enflasyon ise yüzde 3.92 olarak açıklanmıştı.
Temmuz verisiyle beraber yıllık enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi sona ermiş oldu.
Yıllık enflasyonun son 1 yıldaki seyri:
Temmuz ayında aylık enflasyon ise Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Aylık enflasyonun seyri:
EN HIZLI ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE
TÜİK verilerine göre temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19.31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82.62 ile lokanta ve oteller oldu.
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