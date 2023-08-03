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TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, bir önceki aya göre ise yüzde 9,49 yükseldi. 7 aylık enflasyon yüzde 31,14 olurken 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38.21, aylık enflasyon ise yüzde 3.92 olarak açıklanmıştı.

Temmuz verisiyle beraber yıllık enflasyondaki 8 aylık düşüş serisi sona ermiş oldu.

Yıllık enflasyonun son 1 yıldaki seyri:

Ay Yıllık enflasyon (%) Temmuz (2022) 79,6 Ağustos 80,21 Eylül 83,45 Ekim 85,51 Kasım 84,39 Aralık 64,27 Ocak (2023) 57,68 Şubat 55,18 Mart 50,51 Nisan 43,68 Mayıs 39,59 Haziran 38,21 Temmuz 47,83

Temmuz ayında aylık enflasyon ise Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aylık enflasyonun seyri:

Ay Aylık enflasyon (%) Ocak (2022) 11,10 Şubat 4,81 Mart 5,46 Nisan 7,25 Mayıs 2,98 Haziran 4,95 Temmuz 2,37 Ağustos 1,46 Eylül 3,08 Ekim 3,54 Kasım 2,88 Aralık 1,18 Ocak (2023) 6,65 Şubat 3,15 Mart 2,29 Nisan 2,39 Mayıs 0,04 Haziran 3,92 Temmuz 9,49

EN HIZLI ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

TÜİK verilerine göre temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19.31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82.62 ile lokanta ve oteller oldu.

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