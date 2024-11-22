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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Teknik direktöre silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Teknik direktöre silahlı saldırı!

        Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü 46 yaşındaki Ersin Aka, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:34
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        Teknik direktöre silahlı saldırı!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 46 yaşındaki teknik direktör Ersin Aka silahlı saldırıya uğradı.

        DHA'da yer alan habere göre, Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü olan Ersin Aka yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        MASKELİ SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

        Aka, kanlar içerisinde yere yığılırken, maskeli saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

        TEKNİK DİREKTÖR HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        23 BOŞ KOVAN BULUNDU

        Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen maskeli saldırganın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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        #Tekirdağ
        #Teknik Direktör
        #haberler
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