Teknik direktöre silahlı saldırı!
Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü 46 yaşındaki Ersin Aka, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aka, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 46 yaşındaki teknik direktör Ersin Aka silahlı saldırıya uğradı.
DHA'da yer alan habere göre, Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin teknik direktörü olan Ersin Aka yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
MASKELİ SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI
Aka, kanlar içerisinde yere yığılırken, maskeli saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.
TEKNİK DİREKTÖR HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
23 BOŞ KOVAN BULUNDU
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen maskeli saldırganın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.