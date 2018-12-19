20 ARALIK 2018
WhatsApp Hattı
SIRADAKİ HABER
Haberler Gündem Son Dakika: Tekirdağ Yeniköy'de 3.1 büyüklüğünde deprem!

Tekirdağ'da 3.1 büyüklüğünde deprem! Depremin merkez üssü olarak Yeniköy (Marmara Denizi) açıkları!

Son Dakika bilgisine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak Yeniköy açıkları (Marmara Denizi) belirtildi. Köy sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Son edinilen bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

19.12.2018 - 17:29 | Güncelleme: Gündem
Son dakika

Son Dakika bilgisine göre, Tekirdağ Yeniköy açıklarında Marmara denizinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3.1 olarak tespit edildi. Deprem sonrasında can ve mal kaybının olmadığı belirtildi...

KANDİLLİ RASATHANESİ 19 ARALIK SON DEPREM VERİLERİ

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                            
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----                                
2018.12.19 17:02:00  40.7898   27.5252       11.2      -.-  3.1  2.9   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        
2018.12.19 16:08:23  39.8058   41.8515       16.6      -.-  1.7  -.-   YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM)                         
2018.12.19 15:47:57  41.1973   33.6307       27.9      -.-  1.7  -.-   KOCCUGAZ-IHSANGAZI (KASTAMONU)                    
2018.12.19 13:37:59  40.2608   41.0282        7.7      -.-  3.3  3.3   CATAK-AZIZIYE (ERZURUM)                          
2018.12.19 13:04:34  36.8845   27.5497        7.1      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         
2018.12.19 12:37:08  39.3877   32.9492       29.4      -.-  1.6  -.-   YENIYAPANCARSAK-BALA (ANKARA)                    
2018.12.19 12:17:42  37.2035   28.2910       15.7      -.-  1.3  -.-   YESILYURT-(MUGLA)                            
2018.12.19 11:31:22  38.1578   33.0815        0.0      -.-  1.8  -.-   IPEKLER-KARATAY (KONYA)                          
2018.12.19 09:44:22  36.9645   29.6448       12.4      -.-  2.2  -.-   COBANISA-FETHIYE (MUGLA)                         
2018.12.19 09:41:58  35.7675   27.4415       12.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                          
2018.12.19 07:48:41  38.6387   43.1842       16.6      -.-  1.9  -.-   ARISU-(VAN)                                      
2018.12.19 07:47:50  35.6288   26.9187        2.7      -.-  3.4  3.3   AKDENIZ                                          
2018.12.19 07:47:49  35.5800   26.8200       10.0      -.-  3.4  -.-   CRETE, GREECE                                    
2018.12.19 07:18:30  37.2077   28.5360        6.5      -.-  2.1  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                   
2018.12.19 06:32:20  36.4292   28.7147        7.4      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                          
2018.12.19 04:44:14  37.0253   27.8167       11.3      -.-  1.3  -.-   BOZALAN-MILAS (MUGLA)                            
2018.12.19 04:09:35  37.2042   28.5462       10.6      -.-  2.8  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                   
2018.12.19 04:08:59  37.2115   28.5242        6.6      -.-  3.3  3.4   OZLUCE-(MUGLA)                                    
2018.12.19 02:48:35  37.0435   27.7778       10.5      -.-  1.5  -.-   GOKBEL-MILAS (MUGLA)                             
2018.12.19 02:42:30  37.7807   25.9988        7.0      -.-  3.2  3.3   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                           
2018.12.19 01:45:52  36.9733   27.8235        4.3      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                         
2018.12.19 01:35:01  36.8885   27.1397        5.3      -.-  1.6  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                              
2018.12.19 00:51:33  36.8690   39.0020        9.2      -.-  2.3  -.-   BALKAT-HARRAN (SANLIURFA)                        
2018.12.19 00:43:39  38.2570   42.7843        5.4      -.-  1.7  -.-   TORELI-GEVAS (VAN)                               
2018.12.19 00:26:11  38.2883   42.7913        6.6      -.-  1.5  -.-   TORELI-GEVAS (VAN)                               
2018.12.19 00:20:12  36.9455   27.9002        5.7      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X