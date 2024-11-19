Teğmen Ebru Eroğlu'na tehdit için 'kovuşturmaya yer yok' kararına iptal!
Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'na yönelik tehdit mesajları için verilen "kovuşturmaya yer yok" kararı iptal edildi
Kara Harp Okulu'nun birincilikte bitiren Teğmen Ebru Eroğlu'na yönelik sosyal medyada yapılan hakaret içerikli ifadeler için "kovuşturmaya yer yok kararı" kaldırıldı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ifade eden "Subay Yemini" sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç talebiyle disipline sevk edilen Teğmen Ebru Eroğlu'na internet üzerinden edilen hakaret ve yapılan tecavüz tehdidi "ifade hürriyeti" kapsamında sayılmıştı.
Gazeteci Terkoğlu, "Az önce Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüm… Bu yanlış kararın an itibariyle düzeltildiği, kovuşturmaya yer yok kararının kaldırıldığı bilgisini verdiler" dedi.