TBMM çocuklara ev sahipliği yaptı

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM’nin açılışının 102. yıl dönümü olacak. Çocukların bayramını tebrik ediyorum. Çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Çocuklar için bir bayram olarak düşünülmüş, dünyada bayram olan tek gün 1920’lerin ortalarında olmuş sembolik önemli bir anlamı var. Milli mücadelenin kilometre taşıdır Meclis’in kurulması” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM bahçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinliğine katıldı. Törene Meclis Başkanı Şentop’un yanı sıra Kamu Denetçiliği kurumu Başdenetçisi şeref Malkoç, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve diğer yetkililer katıldı.

Şentop, çocukların 23 Nisan’ını kutlayarak, “TBMM’nin açılışının 102. yıl dönümü olacak. Çocukların bayramını tebrik ediyorum. Çocuklara armağan edilmiş bir bayram. Çocuklar için bir bayram olarak düşünülmüş, dünyada bayram olan tek gün 1920’lerin ortalarında olmuş sembolik önemli bir anlamı var. Milli mücadelenin kilometre taşıdır Meclis’in kurulması. Çocuklar armağan etmek geleceğe yönelik ilişkilendirmek demektir. O gün zor şartlarında Meclisi açan TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşlarına rahmet diliyorum. Bugünlerde bağımsız hür yaşamamıza neden olan şehitlerimizi yad ediyorum” dedi.

Şentop, Bursa’da infaz memurlarına yönelik saldırıyla değinerek, “Üzücü bir haberle uyandık. Burada infaz koruma memurunu taşıyan aracı geçtiği yerde hain saldırı gerçekleştirdi. Başsağlığı diliyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam edecek. Kökünü kazıyana kadar mücadele devam edecek” ifadelerini kullandı.

Meclise bahçesini çocuk bahçesine çevirme arzularını dile getiren Şentop, “Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada 30 stant var. Çocukların buraları ziyaret edeceğini umuyorum. Meclis bahçesinde geçireceğiniz vakitlerde eğlenip yeni şeyler öğreneceksiniz, arkadaşlarınızla ailenizle paylaşırsınız” şeklinde konuştu.

Ünüvar, tarihsel arka planını anlatarak, Türk milletinin bağımsızlığının düşkünlüğünü aktardı.

TBMM bahçesinde Ankara Üniversitesi'nin katkılarıyla 30 adet bilim standı kuruldu.