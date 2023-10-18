Küçükçekmece'deki saldırı kamerada! Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana kurşun yağdırdılar
İstanbul Küçükçekmece'de 4 kişi, taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
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Küçükçekmece'de 4 kişi uzun namlulu silahlarla restorana kurşun yağdırdı. Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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DHA'da yer alan habere göre olay, dün abah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre 4 kişilik grup, lüks bir otomobille cadde üzerinde bulunan restorana geldi.
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Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı.
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ÇOK SAYIDA YERE KURŞUN İSABET ETTİ
Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.
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Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.
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SALDIRI ANI KAMERADA
Lüks bir otomobil ile gelen maskeli 4 şüphelinin ortalığı kolaçan ettikten sonra, uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdığı anlar, ardından kaçtıkları sırada da ateş etmeye devam ettiği anlat güvenlik kameralarına yansıdı.
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