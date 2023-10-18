SALDIRI ANI KAMERADA

Lüks bir otomobil ile gelen maskeli 4 şüphelinin ortalığı kolaçan ettikten sonra, uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdığı anlar, ardından kaçtıkları sırada da ateş etmeye devam ettiği anlat güvenlik kameralarına yansıdı.