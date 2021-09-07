Taliban Kabil'deki protestolara müdahale etti!

Reuters

Reuters'ta yer alan habere göre Afganistan’ın başkenti Kabil’de Pakistan karşıtı düzenlenen protestolar Taliban güçleri tarafından dağıtıldı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan protestoları Taliban havaya ateş açarak dağıttı.

Pakistan İstihbarat Şefi Korgeneral Faiz Hameed 4 Eylül Cumartesi günü Kabil'e geldi. Kabil’e gelen Hameed’in gündeminin ne olduğu belirtilmezken, Taliban'ın Afgan ordusunu yeniden organize etmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

Protestolara katılan bir Afgan vatandaşı, "Buraya Pakistan’ın neden Pençşir'i işgal ettiğini sormak için geldim. Ben Pençşir'den geliyorum geliyorum ve insanların öfkelerini göstermesi gerekiyor. Pakistan, Taliban'ın ya da El-Kaide'nin ülkemi işgal etmesini istemiyorum" dedi.

Protestolara katılan bir kadın, "İslam hükümeti fakir insanları vuruyor. Taliban çok acımasızca davranıyor, bize haklarımızı vermiyor" dedi.

Taliban gösterileri havaya ateş açarak dağıtmaya çalışırken, can kaybı ya da yaralı durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.