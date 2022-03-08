Taksim'de 8 Mart gerginliği

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

DHA'nın haberine göre polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle gurubun Taksim Meydanı'na girişlerine izin vermedi. Grup ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.