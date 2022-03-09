EGM'den '8 Mart' açıklaması

DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklama yapıldı.

DHA'nın haberine göre; yurt genelinde 61 bin 200 kişinin katılımıyla 614 etkinlik gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar toplam 79 bin 600 kişinin katılımıyla 827 etkinlik, alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiştir. Ancak, daha önce 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen alan ve güzergahlar dışında düzenlenmek istenen kanuna aykırı eylemlere müsaade edilmeyeceği valilikler ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce defalarca ilan edilmiş olmasına rağmen, kanuna aykırı eylem yapan toplam 109 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır."