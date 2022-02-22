Tacizciye tuzak! İğrenç olay!

Son dakika haberine göre İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medyadan sahte hesap açarak 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi, dedektif gibi iz sürerek buldu. Kamera görüntülerinde tacizcinin komşusu olduğunu öğrenen anne, şok oldu
Son dakika haberler... İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan ev hanımı Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'yi yaklaşık iki aydır sosyal medya üzerinden taciz eden birisi olduğunu öğrendi. Z.B.'den çıplak fotoğraf istediği iddia edilen kişinin, küçük kız engelledikçe sahte hesap açarak tacize devam ettiği öne sürüldü.
"SENİ HER GÜN GÖRÜYORUM"
İHA'da yer alan son dakika haberine göre tacizcinin küçük kıza, 'Seni her gün görüyorum' diyerek Z.B.'nin nerelere gittiğini söylemesi üzerine paniğe kapılan anne, tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin etti.
KIZIYMIŞ GİBİ TACİZCİYLE YAZIŞTI
Tacizcinin mesajları üzerine iyice korkan anne Sevilay B., tacizciyle kızıymış gibi yazıştı. Anne, tacizciye 50 lira karşılığında çıplak fotoğraflarını göndereceğini söyledi ve parayı yakınındaki markete bırakmasını istedi. Markete giden şüpheli, 50 lirayı denildiği gibi market sahibine bıraktı.
GÜVENLİK KAMERALARI TACİZCİYİ KAYDETTİ
Bu sırada güvenlik kameraları da şüpheliyi kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin, "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, 'Senin çocuklar mı alacak?' şeklinde sorusuna, 'Yok başka. Benim çocuklar değil. Biraz sonra gelip alacak. Tamam' diye yanıt verdiği görüldü.
GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE ŞOK OLDU
Markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sevilay B., kızını taciz eden kişinin evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası olan karşı komşuları, 32 yaşındaki mermer ustası Ali D. olduğunu gördü. Güvenlik kamera kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B. durumu polise bildirdi.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Güvenlik kamerası kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B., durumu polise bildirdi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ANNE İLE KIZI KORUMA ALTINA ALINDI
Son dakika haberine göre anne Sevilay B. ile kızı Z.B., olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Tacizciye tuzak! İğrenç olay!/son-dakika-tacizciye-tuzak-igrenc-olay-3352934
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