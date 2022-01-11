Tacizciye feci tuzak ve darp!

İHA

İstanbul Ümraniye'deki Birlik Sanayi Sitesi’nde dün saat 18.38 sıralarında insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşma teklifi edilerek kandırıldı.

ARACIN CAMINI KIRIP İÇERİ GİRDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre şüpheli, olay yerine geldiğinde kalabalık akrabaları görünce kandırıldığını anladı. Kaçmaya çalışan şahıs, ters yönde ilerleyip sanayi sitesine girdi. Şüphelinin kaçtığını fark eden ve minibüsün arkasından koşan akrabalardan biri, siyah Mercedes marka aracın arka camını kırıp içeri girdi.

MİNİBÜSTEN İNDİRİP DARP ETTİLER

Çıkmaz sokağa giren şüpheliyi aracından indiren kişiler, şüpheliyi darp etti. Sanayi esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tacizci olduğu iddia edilen şüphelinin başına darbe aldığı ve kaburgasında da kırıklar olduğu belirtildi. Şüpheli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"BEŞ ALTI KİŞİ BİRDEN SALDIRDILAR"

Olay anına tanıklık eden sanayi esnafı Önder Tunç, “Bir anda sokağın başından bir tane araç hızlı bir şekilde giriş yaptı buraya. Başta hırsız zannettik biz. Geldikten sonra bu tarafa döndü. Burası kapalı olduğu için çıkamadı. O esnada arabanın içerisine arka camdan birisi kırıp girmiş. O kişi boğazına sarıldı. Arbede çıktı. Arabanın kapısını açtılar. Aşağı düştü çocuk. Ondan sonra beş-altı kişi geldi, buna saldırdılar.

"TACİZ DEYİNCE MÜDAHALE ETMEYİ BIRAKTIK"

Ayırmaya çalıştık ama ayıramadık. Yani çok kalabalıktı. Herkes geldi. O sıra adamın durumu kötüydü, çok iyi değildi. Ayırmaya çalıştık ama kavga eden arkadaşların hiç ayrılmaya niyeti yoktu. Polisi, ambulansı aradık. Ayırmaya çalışırken kavga eden arkadaşlar bırakın dedi. "Bu sapık, tecavüz etti" dediler çocuğumuza. Bunlar onları söyleyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Karışmadık, çünkü çok kalabalıktı. O araçla gelen kişi bu kavga edenlerin, dövenlerin herhalde kızının bir tanesiyle bir sorun yaşamış. Bir tecavüz olayı anlatılıyor. Bundan dolayı saldırmışlar. Öyle deyince biz de zaten hiçbir müdahalede bulunamadık. Çünkü çok kalabalıktı, polisi aradık. Polis baksın dedik olaya” ifadelerini kullandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsle kaçan şahsın arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını patlatıyor ardından tırmanıp aracın içerisine giriyor. Taciz şüphelisi şahsın kanlar içerisinde yerde yattığı da görülüyor.