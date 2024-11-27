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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Suriye’nin Humus kentine hava saldırısı | Dış Haberler

        Suriye’nin Humus kentine hava saldırısı

        Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinin batı kırsalında birden fazla noktaya, kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 04:16 Güncelleme: 27.11.2024 - 04:24
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        Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı
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        Kimliği belirsiz hava araçları, Humus'un batı kırsalına yerel saatle 23.55 sularında üç saldırı düzenledi.

        Saldırılarda, Humus ile Tartus illeri arasında geçiş noktası konumundaki Abbudiye, Cirmaş ile Debbusiye beldelerinde İran destekli grupların askeri noktaları hedef alındı.

        Kaynaklara göre, son günlerde söz konusu noktaların yakınlarına askeri sevkiyat yapıldı.

        AA'nın haberine göre; saldırılarda çok sayıda silahlı unsurun öldüğü ve birçok yaralının olduğu ifade edildi.

        ESAD REJİMİ, SALDIRIYI İSRAİL'İN YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

        Beşşar Esad rejiminin ajansı SANA, haberinde, İsrail güçlerinin Arida ve Debbusiye’yi hedef aldığını ileri sürdü.

        Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi açıklama yapılmadı.

        Humus kentinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #Suriye
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