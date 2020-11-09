Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. " ifadelerine yer verildi.