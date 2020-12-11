Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli’nin Babaeski İlçesi Karamesutlu Köyü sınırlarında bulunan TEM gişeleri bölgesinde şüpheli bir araç durduruldu.

İHA'nın haberine göre, araçta yapılan aramada 14 adet patlayıcı madde düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı maddeler muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin aracın sürücüsü E.D. gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.