Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu ve İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, "Bildiğiniz üzere, bütün dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden pandemi nedeniyle, hepimiz için fedakarlıklar ve sabır gerektiren günler geçiriyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi tümüyle kazanacağız ve eski sağlıklı günlerimize döneceğiz. Tabi bu süreçte hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik ancak sağlıkçılarımızın özverili, fedakar çalışmalarını unutmamız mümkün değil. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri takdire şayan mücadele ülkemizi ve bizleri ayakta tuttu. Türk milleti olarak hepsine minnettarız. Yeni sezonda maçlarımız sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle, insan sağlığından ödün vermeden oynanmaya devam edecek. Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuz ile birlikte dünkü toplantımızda, Ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında maçlara taraftar alınmasına karar verdik. Bu konuda da sağlık kurulumuzun belirleyeceği tedbirlerin uygulanacağını önemle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in her geçen sezon daha fazla ilgi çektiğini aktaran Akıncıoğlu, "Bu nedenle, birçok ülkede maçlarımızın yayınlanmasını sağlayan beINSports'a teşekkür ediyorum. Türk futboluna uzun yıllardır çok değerli katkıları var. Futbol federasyonu olarak böylesine önemli bir marka ile çalışmaktan mutluyuz ve karşılıklı güvene dayalı bu iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, fair-play'in daha ön planda olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
Planlamaya göre Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021'de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021'de oynanacak 42. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak. Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.
İLK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
İttifak Holding Konyaspor-BAY
DERBİ HAFTALARI
1. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
3. Hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
6. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
10. hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş
15. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
19. Hafta
Beşiktaş - Galatasaray
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