17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılıyor.
NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?
Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak, ilk devre 29 Aralık 2019'da sona erecek. Süper Lig'in ikinci yarısı ise 17 Ocak'ta başlayacak ve 17 Mayıs 2020'de sona erecek.
İLK HAFTA MAÇLARI
Süper Lig'de ilk hafta Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep, Yukatel Denizlispor - Galatasaray ve Kasımpaşa - Trabzonspor maçları oynanacak.
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantepspor
Evkur Yeni Malatyaspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Trabzonspor
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
Atiker Konyaspor - Ankaragücü
İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Göztepe - Antalyaspor
DERBİLER NE ZAMAN?
3. HAFTA
Fenerbahçe - Trabzonspor
6. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
Trabzonspor - Beşiktaş
9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray
13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş
20. HAFTA
Trabzonspor - Fenerbahçe
23. HAFTA
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Trabzonspor
26. HAFTA
Galatasaray - Beşiktaş
30. HAFTA
Galatasaray - Trabzonspor
33. HAFTA
Beşiktaş - Fenerbahçe
SÜPER LİG'DE YENİ SEZONA ADI VERİLEN CEMİL USTA KİMDİR?
Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.
1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.
Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.
"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.
1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.
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