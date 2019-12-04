Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yoğun bir katılım olduğu duruşma Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Şule Çet'in katili Çağatay Aksu müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

5. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı, sanık Çağatay Aksu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet, “cinsel saldırı” ve “alıkoyma” suçlarından 39 yıl hapisle cezalandırılmasını istemiş. Sanık Berk Akand’ın ise aynı suçlara yardımdan toplam 31 yıl hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Olay gecesi sanıklar Çağatay Aksu (ayakta, sırtı dönük olan) ve Berk Akand'ın (Yere çömelmiş, pembe tişörtlü olan) görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansımıştı...

YİNE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanıklara son savunmaları için söz verildi. Sanık Çağatay Aksu bir kez daha suçlamaları reddederek, “Hakkımız olmayan bir suçlama nedeniyle buradayız. Sahte otopsi raporları ile bizi suçladılar. Yalan sosyal medya haberleri ile tutuklandık. Sosyal medyada halk galeyana getirildi. Şule’ye tecavüz etmedim, cinsel ilişkiye girmedim” dedi.

Şule üzerinde kendisine ait herhangi bir DNA bulgusuna rastlanmadığını ifade eden Aksu, “Elinizi vicdanınıza koyun bana küfür etmeyin. Ben suçsuzum. İsterseniz yalan makinasına bağlayın. Nasum ve şerefim üzerine yemin ederim ben suçsuzum. Vicdanınıza sığınıyorum, hakim bey. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Çağatay Aksu

AKAND: HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM

Sanık Berk Akand da suçlamaları kabul etmedi. Hiçbir şey görmediğini ifade eden Akand, “Çağatay’ı bırakın, kendime bile yardım etmedim. Eğer yardım ettiysem kafama sıkmış olurdum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

Berk Akand

BEKLENEN KARAR ÇIKTI

Şule Çet'in katili Çağatay Aksu, cinayetten müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berk Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardımdan 1 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

PROF. ŞEN: İSTİNAF SÜRECİ BAŞLAYACAK

Hukukçu Ersan Şen, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Takdiri indirim yapılmamış. Burada önemli olan bu iki sanık suçlamayı her aşamada inkar etti. Bununla ilgili soruşturma devam etti. Gerekçeli karar çıkmadan peşin hüküm vermemiz doğru olmaz. İstinaf süreci var. Bu aşamadan sonra bu dosyalar 15 yılın üzerinde olduğu için istinafa gidecek. Ben tahminimi söyleyebilirim, deliller, bilirkişi raporları sanıkları işaret ediyorsa bunu gerekçeli kararda göreceğiz. Bunu değerlendirmemiz mümkün olabilir. Bir mahkumiyet kararı çıkmıştır. İstinaf bozar mı, dosya üzerinden düzeltir mi, onaylar mı buradan çıkan sonuca göre Yargıtay'a taşıma hakkı olacak. Bu bir kadın cinayeti olarak dikkat çekti ama ciddi bir delil tartışması yaşandı. Siz burada teknik delilleri adım adım takip ederek ortaya çıkarıyorsunuz. Bu bize adli delil toplama teşkilatının kurulmasını gösteriyor" dedi.

EPÖZDEMİR: İSTİNAF VE YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEYECEK

Avukat Rezan Epözdemir ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cinayet, kasten öldürme, hürriyeti tahdit, cinsel saldırı suçundan ceza verildi. Diğer sanık için fail olmadığı sadece yardım ettiğinden hüküm kurulmuş oldu. Bu kararların istinaf ve Yargıtay süreçleri olacak. Sanıkların mahkum edilmiş olması, savunmalarına itibar edilmemiş olması son derece önemli. İstinaf ve Yargıtay son sözü verecektir. Sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor."