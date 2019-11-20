20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yoğun bir katılımın olduğu duruşmada Şule Çet'in erkek arkadaşı Furkan C. tanık olarak dinlendi.
Furkan C. özetle şunları söyledi:
“1,5 yıllık ilişkimiz vardı. Sorunlu bir ilişkimiz olmadı. İş nedeniyle aramızda normal bir soğukluk vardı. Ölümünden 3-5 gün önce benim iş yerime geldi, sonra patronları ile görüşeceğini söyledi. Öldüğü gün telefonla görüştüğünü söyledi. Sabah 11’de beni Şule’nin aynı iş yerinde çalışan arkadaşı arayarak, Şule’nin öldüğünü söyledi. En son yüz yüze 3 veya 4 gün önce görüştüm. Ondan sonra olay gününe kadar konuşmadım. Utanarak söylüyorum. Şule ile cinsel birlikteliğimiz vardı. Tahminin son ilişkimiz olaydan 9-10 gün önce oldu. Psikolojik durumu iyiydi. İlaç kullanmıyordu. Köpeği ile çok mutluydu. Son günlerde herhangi bir sıkıntısı yoktu. Psikolojik rahatsızlıkla hastaneye gittiğine şahit olmadım.”
SANIKLAR CEZAEVİNDE MEKTUPLAŞMIŞ
Sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu cezaevinde birbirlerine yazdıkları mektup dava dosyasına girdi. Çet’in avukatları neden mektup yazdıklarına dair sanıklara soru yöneltti. Sanıklar dava ile gelişmeleri paylaşmak için mektuplaştıklarını söyledi. Sanık Çağatay Aksu “Ya beraber çıkarız, ya beraber batarız” ifadesini neden kullandığını sordu. Aksu, “Gayet normal, sosyal medyada, yapılan yanlış haberlerde durum ortada. Ne maksatla sordunuz anlamadım” dedi.
YUHALAMA SESLERİ
Duruşmada Çet avukatı sanıklara ait dokuların Çet’in tırnakları arasında bulunduğunu söyledi. Bu ifadeye sanık avukatları itiraz etti. Bir sanık avukatı, “Adli Tıp raporunda sadece Akand’ın dokusu var. Çağatay’ın değil. Dosyaya hakim değilsiniz. Şov yapmayın” dedi. Bu ifadeler üzerine salonda yuhalama sesleri yükseldi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından dava açılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!