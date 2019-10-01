TFF, Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakem sözleşmesini MHK önerisi ile feshetti!

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi."

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Suat Arslanboğa, son olarak Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti. Arslanboğa, Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ise VAR hakemiydi.

Arslanboğa, Beşiktaş - Başakşehir maçında Adem Ljajic'in kendisini itmesine rağmen kırmızı kart çıkarmaması ve ilk yarının uzatma dakikasında Başakşehir'in kırmızı kart beklediği pozisyonu VAR'dan izletmediği için tepki görmüştü.

Tecrübeli hakem, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'un Galatasaray'a 3-1 yenildiği final maçının ardından Akhisarlı futbolcular tarafından alkışlanarak protesto edilmişti.

"BUGÜN TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"

TRT Spor'da TFF'nin aldığı bu kararı yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer, sert eleştirilerde bulundu.

TFF'nin böyle bir karar alması durumunda altını doldurması gerektiğini dile getiren Gezer, "Eğer sezon bitmeden böyle bir karar alıyorsanız, ağır bir itham vardır, maç satma gibi. Böyle bir durum varsa da TFF, Suat Arslanboğa hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunulmalı. Bugünden itibaren Türkiye'de hakemlik bitmiştir. Bugünden itibaren büyük takımların maçlarına çıkan her hakem tedirgin çıkacaktır. TFF'nin Suat Arslanboğa kararı için geçerli bir açıklama yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.