01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son olarak 16 Eylül'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasında VAR hakemi olarak, 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasında ise birinci hakem olarak görev yapan Suat Arslanboğa, bu karşılaşmaların ardından kızağa çekildi. Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasındaki tartışmalı kararlara müdahale etmemesi ve Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçındaki kötü performansı nedeniyle bir süredir futbol kamuoyunun eleştirilerinin odak noktası olan Suat Arslanboğa, bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu Toplantısı ile birlikte profesyonel hakemlik hayatını sonlandırdı.
1 Eylül 2019'da TFF ile yeni sözleşme imzalayan Arslanboğa, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) önerisi sonucunda sözleşme feshiyle karşı karşıya kaldı.
BU SEZON 5 MAÇTA GÖREV ALDI
Suat Arslanboğa, bu sezon 5 Süper Lig maçında görev almıştı. Arslanboğa, Göztepe - Antalyaspor maçında VAR hakemi, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçında 4'üncü hakem, Göztepe - Yukatel Denizlispor maçında birinci hakem, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçında VAR hakemi ve son olarak Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde birinci hakem olarak görev aldı.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ KARARI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Süper Lig 5'inci haftasında müsabakasında birinci hakem olarak görev yapan Suat Arslanboğa, karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde yaşanan ve Medipol Başakşehirli futbolcuların yoğun bir itirazla penaltı beklediği pozisyonda ilk yarıyı bitirerek büyük tepki çekmişti. Arslanboğa bu maçın ardından Süper Lig, TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmalarında görev almamıştı.
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