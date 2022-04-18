SPK Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince SPK Başkanlığına Gönül, başkan vekilliğine Ünal, üyeliğine ise Yusuf Sünbül getirildi.
İbrahim Ömer Gönül, 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?
Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu olan İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.
2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) göreve başladı. Burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 yılında SPK Başkan Yardımcılığına getirildi. Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olarak atandı.
İngilizce ve Almanca bilen İbrahim Ömer Gönül, evli ve 2 çocuk babasıdır.
GÖREV SÜRESİ DOLAN TAŞKESENLİOĞLU'NDAN VEDA PAYLAŞIMI
Öte yandan, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"17 Nisan 2018'de başlamış olduğum SPK Başkanlığı görev süremi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Geride bıraktığımız 4 yılda ekonomimizde sermaye piyasalarının payının artırılması, piyasalarımızın derinleştirilmesi ve zenginleştirilmesi, yatırımcı haklarının gözetilmesi ve korunması için tüm gayretimizle çalışmanın verdiği iç huzurunu taşıyorum. Bizleri bu göreve layık görerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, birlikte çalıştığımız tüm bakanlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim."
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