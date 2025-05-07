Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulama ekranı: 2025 MEB 15 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları tamamlandı. Atamalar için başvuru süreci başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. 5 Mayıs'ta sona eren MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulanmaya başlandı. Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Peki 2025 Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı? MEB 15 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları sorgulaması sürüyor. Binlerce öğretmen adayı MEB’in yayınladığı takvime göre 21 Nisan’da başvurusuna başladı ve 5 Mayıs’ta sona erdirdi. Başvurularını tamamlayan adaylar Sözleşmeli öğretmen sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar MEB üzerinden duyuruluyor. Peki MEB 15 Bin Sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı mı ve sorgulama nasıl yapılır?
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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.
Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.
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KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS OLACAK
Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.
Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak.
Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurulacak.
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10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TEMMUZ'DA
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.