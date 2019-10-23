İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında terör örgütü DEAŞ'la yapılan mücadele hakkında bilgi verdi.

Soylu, "Bizi eleştirdikleri bir nokta daha; orada PYD/PKK giderse DEAŞ ne olur? DEAŞ'la sizin göğüs göğse bir tek muharebeniz mi var? Türkiye Cumhuriyeti devletinin var. Bizim kahramanlarımız Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Cerablus'tan Azez'e, Mare'ye, El Bab'a kadar hepsini yok ettiler, götürdüler" dedi.

"İlk etapta 3 bin 69 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik" diyen Soylu, "Siz videolarından, korkunuzdan evinizden çıkıp metroya binemiyordunuz Avrupa'da. Bu mücadeleyi hem inancımız gereği bütün dünyaya Müslümanlığı farklı bir şekilde, İslamiyet'i farklı bir şekilde gösterdikleri, Müslümanlığı ifşaat etmek istedikleri için hem terörle bunu sağlamak istedikleri için tasfiye ettik. Bugün de bu işleri yaparız, yapıyoruz da zaten. Bugün cezaevlerimizde bin 500 DEAŞ'lı var. Onlar kendi vatandaşlarının vatandaşlıklarını ortadan kaldırıyorlar ki ülkeme gelmesin diye. Bu kadar korku halindeler. Ne yapacağız diye azaları titriyor. Biz bu coğrafyanın içindeyiz, siz sınır değilsiniz ki. Siz ne göç dalgasına sınırsınız, ne terör dalgasına sınırsınız, ne de uyuşturucu rotasına sınırsınız. Hiçbirine sınır değilsiniz. Hepsine biz sınırız. Hepsiyle ilgili tedbirleri de biz almak durumundayız" diye konuştu.