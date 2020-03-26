Son dakika şoke eden olay! Sütleri içti! Lokumları yedi! İşte hakimin verdiği ceza! - Haberler

DHA

Adıyaman'da geçen salı günü sosyal medyada yayınlanan görüntüde, çocuk yaştaki kişinin market rafındaki sütten içip geri bıraktığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerdeki kişinin 15 yaşındaki M.M.T. olduğunu saptadı.

FENOMEN OLMAK İÇİN YAPMIŞ

DHA'da yer alan habere göre adresi belirlenen M.M.T., Çocuk Şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Sorgulamasında markette süt içip, lokum yediğini ve fenomen olmak için bu yönteme başvurduğunu, tükettiği ürünlerin parasını da ödediğini söyleyen M.M.T., 'Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

15 GÜN EVDEN ÇIKMAMA CEZASI

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 gün evden dışarı çıkmamasına da hükmedildi.