İHA

Yurt genelinde fırsatçıların kaçak maske üretimine başlamasının ardından zabıta ekipleri de harekete geçti. Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi.

Bursa'da da dün, kaçak üretilen 100 bin maskeye el konulmuştu.

TÜM MASKELER İMHA EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran zabıta, iş yerini mühürleyip kapattı. Üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

"FIRSATÇILARA İZİN YOK"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli. Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi. Gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil” dedi.