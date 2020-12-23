Korona terasta!

İHA

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, Muratpaşa ilçesinde bir plazanın terasında bugün kaydedildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı.

İHA'nın haberine göre, dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden guruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi.

Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları ‘mesafe sıfır’ diyerek sosyal medyada paylaştı. Eğlencenin yaklaşan yılbaşı öncesi gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

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