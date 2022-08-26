Sokak çatışmasında yoldan geçen öldü! Firari zanlı yakalandı!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 29 Mart 2019’da saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi.
BARA BASKIN DÜZENLEDİLER
Kentte kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütü üyesi Mustafa Karademir (31) ile Ali İbrahim Demirkol (31), İnönü Caddesi’ndeki bara baskına gitti.
İKİ KİŞİYİ SİLAHLA VURDULAR
İHA'da yer alan habere göre çıkan silahlı kavgada Karademir ve Demirkol’un silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan Ömer İmre (36) ve Tuncay Bozdoğan’a isabet etti. İmre ve Bozdoğan kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise otomobile binip, kaçtı.
YARALILARDAN BİRİ ÖLDÜ
Yaralanan İmre ve Bozdoğan, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İmre, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Bozdoğan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
BİR ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovana rastladı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karademir’i gözaltına alırken, Demirkol’un ise izine rastlayamadı.
İKİNCİ ZANLININ YERİ BELİRLENDİ
Cinayet polisi, silahlı saldırının işlendiği günden bu yana firari olan Demirkol’un, bir arkadaşının Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’ndeki evinde saklandığını belirledi. Yapılan çalışmada Demirkol’un yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği, hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı tespit edildi.
11 YIL HAPİSLE ARANIYORMUŞ
Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan Demirkol’un, ‘hırsızlık’, ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 11 yıl 7 ay hapis ile 9 bin lira para cezasıyla arandığı öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İbrahim Demirkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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