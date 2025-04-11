Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Bakan Işıkhan açıkladı! SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı | Sağlık Haberleri

        Bakan Işıkhan açıkladı! SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine alındı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine dahil edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 10:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesinde
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Habertürk Anasayfa