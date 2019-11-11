11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Fatih'teki, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48),Oya (54),Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri çıkarıldı. 4 kardeşin cenazelerini almak için girişimlerde bulunan 33 yıllık aile dostu Serpil Alkan'a Mersin'de bulunan üvey kardeşler geçtiğimiz gün cenazeleri alması için onay verdi.
CENAZELERİ AİLE DOSTU ALDI
DHA'da yer alan habere göre Avukat Aydın Egemen ile beraber Çağlayan Adliyesi ve Adli Tıp Kurumu arasında sürekli gelip giden Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için gerekli olan evrakları Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Serpil Alkan ve Avukat Aydın Egemen birlikte Adli Tıp'a girerek evrakları imzaladıktan sonra cenazeleri teslim aldı.
"HEP BERABER KALDIRACAĞIZ"
İki araç ile adli tıptan çıkarılan cenazelerle ilgili açıklama yapan Serpil Alkan, "Gasilhaneye götürüp orada teşhis etmemi istediler. Ben kabul etmedim, burada bir göreyim dedim. Hepsine de baktım. Şimdi ilaçlayacaklar, bugün yetiştirmeye çalışacağız. Üzüleyim mi sevineyim mi anlamadım. O kadar yorgunum ki. Buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum onların sayesinde aldım ben bu cenazeleri. Kimsesizler mezarlığına gidecekti, ben bunu kabul edemem. Arkadaşları gelecek hep beraber kaldıracağız" dedi.
AFAD EKİBİ GASİLHANEDE
Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılan cenazeler Kozlu Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneye getirildi. Cenazelerin içinde bulunduğu tabutlar titizlikte gasilhaneye taşındı. AFAD ekibi de gasilhanede hazır bulundu. Gasilhaneye girmeden önce özel giysilerini giyen ve maske takan AFAD ekibi, ellerinde zehirli gaz ölçümü yapan bir cihazla gasilhaneden içeri girdi. 4 kardeşin cenazesi, Fındıkzade'de bulunan Albayraklar Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
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