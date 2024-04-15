43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, 43 ilin geçiş noktası olması nedeniyle "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den, 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı. Nüfusu 280 bin olan kentten, nüfusunun 5 katı araç geçti
Kırıkkale'de, alınan bilgiye göre, geçen yıl Ramazan Bayramı süresince, 627 bin 391 aracın geçtiği kentten, bu yıl Ramazan Bayramı'nda geçen araç sayısında ciddi artış yaşandı.
1 MİLYON 334 BİN 923 ARAÇ GEÇİŞ YAPTI
AA'da yer alan habere göre tatilin başladığı 6 Nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 334 bin 923 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edildi, 1690 sürücüye 4 milyon 647 bin 613 lira idari ceza uygulandı.
NÜFUSUNUN 5 KATI ARAÇ GEÇİŞ YAPTI
280 bin nüfusuyla, nüfusunun 5 katı aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'deki denetimlerde 97 araç trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesine el konuldu.
KENTTEKİ KAZALARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Tatil süresince kentteki 38 kazada 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı, 48 de hasarlı kaza meydana geldi.