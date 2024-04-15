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        Haberler Gündem 3. Sayfa 43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!

        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!

        9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince, 43 ilin geçiş noktası olması nedeniyle "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'den, 1 milyon 334 bin 923 araç geçiş yaptı. Nüfusu 280 bin olan kentten, nüfusunun 5 katı araç geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:34
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        43 kentin kilit noktasıydı! Nüfusunun 5 katı araç geçti!
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        Kırıkkale'de, alınan bilgiye göre, geçen yıl Ramazan Bayramı süresince, 627 bin 391 aracın geçtiği kentten, bu yıl Ramazan Bayramı'nda geçen araç sayısında ciddi artış yaşandı.

        1 MİLYON 334 BİN 923 ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

        AA'da yer alan habere göre tatilin başladığı 6 Nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 334 bin 923 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 8 bin 740 araç kontrol edildi, 1690 sürücüye 4 milyon 647 bin 613 lira idari ceza uygulandı.

        NÜFUSUNUN 5 KATI ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

        280 bin nüfusuyla, nüfusunun 5 katı aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'deki denetimlerde 97 araç trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesine el konuldu.

        KENTTEKİ KAZALARDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

        Tatil süresince kentteki 38 kazada 2 kişi öldü, 75 kişi yaralandı, 48 de hasarlı kaza meydana geldi.

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        #Kırıkkale
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