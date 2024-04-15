Galatasaray'da Alanyaspor maçında ilk 11 değişiyor!
Süper Lig'in 32. haftasına lider giren Galatasaray kritik virajda son haftaların en formda ekiplerinden Alanyaspor'a konuk oluyor. Zorlu deplasmana 12 haftalık galibiyet serisiyle gelen sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke ile çıkış yakalayan ve 7 maçtır yenilmeyen Alanyaspor'u mağlup ederek haftayı lider tamamlamak istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu müsabakada ilk 11'de değişikliklere gitmeyi düşünüyor
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Süper Lig'in 32. haftasına lider giren Galatasaray, Fatih Tekke ile çıkışa geçen Alanyaspor'a konuk oluyor. 11 Ocak'tan beri ligde puan kaybı yaşamayan Galatasaray zorlu virajdan 3 puanla dönerek haftayı lider tamamlamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk bu maç öncesinde ilk 11'de değişikliklere gidiyor.
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4-3 kazanılan Kasımpaşa maçında sahaya biraz 'doğal' yetenek katılması gerektiğine karar veren Buruk, Hatayspor müsabakasında hem Wilfried Zaha hem de Hakim Ziyech'e ilk 11'de sahaya sürmüştü. İki yıldız da verilen bu şansı iyi kullanamadı.
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Diğer yandan Alanyaspor'a iyi hazırlanan ve rakip analizine göre de çalışmalar yapan Buruk, rakibin geriden oyun kurma özelliğini törpülemek adına ön bölgede baskı yapabilen, fizik gücü yüksek oyuncuları kullanmayı düşünüyor.
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Dört maçtır kazanan ve kazanan 11'ini bozmayan Fatih Tekke'nin beklerde Hadergjonaj ve Balkovec gibi teknik ama fiziksel olarak yavaş oyuncuları kullanmasını bekleyen Buruk sağ kanatta Barış Alper sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na forma verecek.
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Sarı-kırmızılılardaki diğer bir değişiklik ise orta sahada olacak. Alanyaspor'un oyun kurulumundaki pas kanallarını tıkamayı düşünen başarılı çalıştırıcı Lucas Torreira'nın yanında Berkan Kutlu'yu görevlendirecek.
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Galatasaray'da sağ bekte kimin olacağı ise maç saatinde belli olacak. Milli maç arasında iyileşen ve bir süredir antrenmanlara başlayan Serge Aurier'in de siftah yapma ihtimali bulunuyor ancak Buruk'un maç temposu henüz olmayan tecrübeli yıldızı Alanyaspor'un atlet kenarları karşısında oynatması daha düşük ihtimal.
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MUHTEMEL 11
FERNANDO MUSLERA
- 8
KAAN AYHAN
- 9
VICTOR NELSSON
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- 10
ABDÜLKERİM BARDAKCI
- 11
DERRICK KÖHN
- 12
LUCAS TORREIRA
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- 13
BERKAN KUTLU
- 14
BARIŞ ALPER YILMAZ
- 15
DRIES MERTENS
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- 16
KEREM AKTÜRKOĞLU
- 17
MAURO ICARDI