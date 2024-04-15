Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir parkta, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurulan 24 yaşındaki Fırat Erbi, hayatını kaybetti. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı
Antalya'da olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6100 ve 2936 Sokak kesişimindeki parkta meydana geldi.
İKİ BACAĞINDAN DA VURULDU
DHA'da yer alan habere göre Fırat Erbi (24), kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Tabanca sesini duyanların ihbarıyla adrese ekipler, sevk edildi. Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Erbi, burada kurtarılamadı. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.