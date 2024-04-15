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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik - Son dakika haberleri

        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!

        Sinop'ta, temizlik yapmak için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşen 46 yaşındaki İbrahim Kol, hayatını kaybetti. Kol'un, düşüş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:07
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        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
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        Sinop'ta, edinilen bilgiye göre İbrahim Kol (46), temizlik yapmak için Camikebir Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.

        DENGESİNİ KAYBETTİ İDDİASI

        AA'da yer alan habere göre temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden İbrahim Kol, sokağa düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kol tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, İbrahim Kol'un temizlik malzemesiyle sokağa düşme anı yer aldı.

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        #Sinop
        #Son dakika haberler
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