Mahsun Kırmızıgül: Ölmedim, yaşıyorum

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Sosyal medya, 2021'de olduğu gibi Mahsun Kırmızıgül'ü yeniden 'öldürdü'. Kırmızıgül, sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. Kırmızıgül; "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" dedi.