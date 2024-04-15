Mahsun Kırmızıgül: Ölmedim, yaşıyorum
Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki göstererek; "Sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Yaşıyorum ve sağlığım da yerinde" dedi
Giriş: 15.04.2024 - 09:32 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:32
Sosyal medya, 2021'de olduğu gibi Mahsun Kırmızıgül'ü yeniden 'öldürdü'. Kırmızıgül, sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. Kırmızıgül; "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım" dedi.
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