Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük galibiyetini kaleme aldı

Bakın, şimdi VAR vardı böyle oldu. Size ikinci soruyu soruyorum; Olmasa ne olurdu? Düşünebiliyor musunuz konuşulacakları! Onun için bazı şeylere el konulmalı. Türk insanı da aptal yerine konulmamalı. Bitmiş Türk hakemliği de yenilenmeli. Sarı-lacivertliler bu maçı verseydi Süper Lig şampiyonluğuna veda edecekti. Öyle bir ikinci yarı oynadılar, yani Sırat Köprüsü'nü geçtiler. Bakalım ithal VAR'lar ile futbolumuz ne hale gelecek? İthal VAR'lar gelince bizimkilerin şapkası da yere düşünce kel nasıl görünecek veya yapılan orta oyunlar nasıl görünecek göreceğiz. (SABAH)