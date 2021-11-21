Sınırda 11 kilometrelik kuyruk! 3 gündür bekliyorlar

İHA

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR sürücüleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti.

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Onlarca TIR, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan TIR kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.

TIR şoförü Evren Şebün, Kapıkule'den Bulgaristan'a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebün, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.

Bulgaristan gümrüğünde bir TIR'ın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka TIR şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.