Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü
Giriş: 10.11.2025 - 21:31 Güncelleme: 10.11.2025 - 22:09
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
