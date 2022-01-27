Silahlı, kar maskeli soyguncular ciddiye alınmadı!

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi´nde geçen yıl 28 Aralık´ta saat 21.00 sıralarında kar maskeli 2 kişi, Suriye uyruklu Abdülkadir el-Faris´in cep telefonu dükkanına geldi. İki soyguncunun bağırmasına rağmen bir süre dükkandaki çalışanlar ve müşteriler zanlıları önemsemedi.
BELİNDEN SİLAH ÇIKARIP TEHDİT ETTİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris´i tehdit edip, tezgahtaki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı.
RASTGELE ATEŞ AÇIP KAÇTI
El-Faris, şüpheliye engel olmak isterken arbede çıktı. Şüpheli, iş yerinde rastgele ateş açıp, yanındaki kişiyle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAR MASKELERİNİ ÇIKARINCA TESPİT EDİLDİLER
İhbar üzerine adrese gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkaran şüphelilerin 'kasten yaralama' suçundan kaydı olan Sedat C. ile Bayram A. olduğunu tespit etti.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ARANIYOR
Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C., geçen hafta evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A. ise bulunamadı.
"BECEREMEYİNCE KAÇTIK" DEDİ
Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, "Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkanına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son dakika haberine göre Bayram A.'yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan iki şüphelinin soygun görüntüleri ve dükkandakiler tarafından önemsenmemeleri sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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