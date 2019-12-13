AA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolundaki Bayındır Mahallesi yol ayrımında yapılan kontrol sırasında, bir kargo şirketine ait aracı şüphe üzerine durdurdu.

OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre ekipler, araç içerisinde yaptığı aramada, kaçak olarak üretildiği tespit edilen çeşitli özelliklerdeki 173 av tüfeği ile bu tüfeklere ait 65 dipçiğe el koydu. Silahların sahipleri olduğu belirlenen M.Y, F.M.T, S.Ö. ve M.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.