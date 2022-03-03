Sıla Şentürk'ün katil zanlısı hakim karşısında!

AA

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşması 11 Kasım 2021'de yapılan davanın bugünkü duruşmasına, sanık Hüseyin Can Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

AA'da yer alan habere göre, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk'ün de hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dosyaya katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

ACILI AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN TALEP

Şentürk ailesinin avukatı Zülal Toptepe, sanığın üzerine atılı suçtan kurtulmak için ifade ettiği beyanları kabul etmediklerini belirterek, sanığın çelişkili ifadelerine itibar edilmemesini, işlediği suçun en üst sınırından ceza almasını ayrıca herhangi bir indirimden faydalanmamasını talep etti.

Baba Bekir Şentürk ise üzüntülerinin büyük olduğunu dile getirerek, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Hüseyin Can Gökçek, beyanında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 23 Haziran'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü. Gökçek, 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.