SİGARA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sigara vergileriyle ilgili yapılan bu yeni düzenlemeler enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları destekleyecek nitelikte.

Düzenleme ile, sigara vergi sistemindeki enflasyonu olumsuz etkileyen mali çarpan 7,5’ten 5,2’ye düştü. Yani, artık 1 TL’lik bir maliyet artışı sigaraların perakende satış fiyatına 7,5 TL yerine 5,2 TL olarak yansıyacak. Vergi oranının artıyor olmasına rağmen sigarada fiyat artışları eskisine göre daha az olacak.

YENİ VERGİ UYGULAMASI BİRÇOK AMACA HİZMET EDİYOR

Sigaralara uygulanan maktu verginin ağırlığının artırılması ve nispi vergi unsurunun ağırlığının düşürülmesi ile ilgili düzenleme AB uygulamaları ve gelişmiş ülke örnekleri ile paralel olduğu değerlendiriliyor.

Böylece maliyet artışının enflasyon üzerindeki baskısını azaltılmak suretiyle enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefiyle uyumlu bir vergi sistemine geçilmesi amaçlanıyor.