Sigara istediği çocuk, bıçakla dehşet saçtı!

Konya'da 16 yaşındaki H.Y., kendisinden sigara istemesi yüzünden tartıştığı 18 yaşındaki Özgür Koyun'u, kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde yürüyen Özgür Koyun, yolda tesadüfen karşılaştığı H.Y.'den sigara istedi. Ardından Özgür Koyun ve arkadaşı ile H.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanında bulundurduğu bıçakla Özgür Koyun'u kalbinden bıçakladıktan sonra kaçtı.
BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Özgür Koyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavga sırasında Özgür Koyun'un yanında olan arkadaşının ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı H.Y.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Yaşının küçük olması nedeniyle 'suçu sürüklenen çocuk' olarak hakkında işlem yapılan H.Y., adli makamlara sevk edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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