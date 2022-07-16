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Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde seyrediyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur geçişleri görülürken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Marmara'nın güneyi ile ile Antalya çevrelerinde poyraz, Doğu Anadolu'da ise lodos etkili olacak.

16.07.2022 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde seyrediyor
Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde seyrediyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun’un doğu kesimleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun’un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Orta Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Orta Akdeniz’de kuzeyli; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 34°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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