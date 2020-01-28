Çağdaş Atan, Beşiktaş'ta antrenör olarak görev yapacağını açıkladı. Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genç bir çocukken çıktım genç bir antrenör olarak geri dönüyorum. Çok çalışacağız çok uğraşacağız başaracağız" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, Beşiktaş formasını giyerken taraftarla arasında geçen bir olay nedeniyle daha önce özür dilediğini de dün hatırlatmıştı.