Beşiktaş'ta son dönemde beklentilerin altında kalan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralık olarak imza atmak için Hollanda'ya gitti. 27 yaşındaki futbolcu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum, farklı sebepleri de var. Ailem Hollanda'da ve oynayabileceğim bir yere gidiyorum" dedi.

"SERGEN HOCAYLA KONUŞTUK"

Ozzie, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın'la da konuştuğunu belirterek "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur" ifadelerini kullandı. Oğuzhan bu sözleriyle Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaştığını da doğruladı.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Oğuzhan, milli takımla ilgili ise şunları söyledi: "Şenol Hoca ile 4 sene çalıştım. Onu bir öğretmen gibi görüyoruz, genelde herkese yardım eder. Onunla da görüştüm, fikrini aldım. Fikri önemli olan 2-3 kişiye daha sordum, danıştım ve kararımı verdim. Feyenoord'a gidiyorum. Hepimizin bildiği kulüp olarak zor günler atlattık. Son bir senedir benim performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda'da yaşıyor. Kendimi güvenli hissedeceğim yere gidiyorum."