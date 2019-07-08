08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Selçuk, 4 milyon TL maaş alacak.
Galatasaray Sportif A.Ş.’nin KAP’a gönderdiği bildirim şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
"BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"
Anlaşmaya imza attıktan sonra kaptan Selçuk İnan ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı:
“Yıllardır kaptanlığımızı yapan Selçuk’un ilk mukavelesinde de vardım uzatmasında da varım. Bu dönem içerisinde beni hiç yalnız bırakmadı, beni hiçbir şekilde üzmedi. Paramız olduğu zaman verdik, olmadığı zaman vermedik. Bu konuda hiçbir zaman kapımı çalmayan Selçuk kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şu anda da mukaveleyi imzalamadı. Sözleşmeyi oku dedim, ‘okumam, ben Galatasaray’ın kaptanıyım. Ne yazarsanız yazın benim için geçerlidir’ dedi. Bütün Galatasaray camiasının önünde şunu ifade etmek istiyorum: Allah herkese Selçuk gibi kaptan nasip eylesin. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Boş mukaveleye imza attı, ‘hocam ve başkanımla beraber ne yazarsanız yazın benim için geçerli’ dedi. Selçuk’a teşekkür ediyorum.”
Selçuk İnan şunları söyledi:
“Hayırlı olsun, bu aslında bir transfer görüşmesi değildi daha önce de konuştuk. Hocama, Yöneticilerimize, Abdurrahim ağabeyime, herkese çok teşekkür ederim. Her zaman asıl olan Galatasaray’dır. Ben Galatasaray’ın kaptanıyım, bunun da bilincindeyim. Tabii ki değerler önemli, bugün bir değere sahip çıktılar. Bence en önemlisi buydu. Birçok başarı yakaladık, 13 tane kupa kazandım burada. Bundan sonraki yıllarda gerek futbolcu olarak gerekirse herhangi bir departmanda görev de alabiliriz. Galatasaraylıyız, Galatasaray’a gönül vermişiz. Dediğim gibi bu bir transfer değildi ama tüm camiamıza hayırlı olsun.”
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2019
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