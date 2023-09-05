Yol çöktü, caddeler sular altında kaldı! Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu
Önceki gün yurdun iç bölgeleri ile Karadeniz'i vuran şiddetli sağanak yağış bu kez batıdaki bazı illeri etkiledi. Kırklareli'nde bir yolda çökme meydana geldi. Aydın'da da bazı mahallelerde su baksınları yaşandı
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Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi, Değirmen Deresi taştı. Sabaha karşı başlayan sağanak, kentin kuzeyinde kuvvetli şekilde devam ediyor.
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AA'da yer alan habere göre Karadenize kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sağanak, su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
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Yağış nedeniyle su debisi artan ve yatağından çıkan Değirmen Deresi, Demirköy ile İğneadayı birbirine bağlayan kara yolunun üzerinden akmaya başladı.
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Asfaltın bazı bölümlerine zarar veren taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Taşkın, arazilere yayılmaya devam ediyor.
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Hava sıcaklığının 17 derece olduğu bölgede kuvvetli sağanakların yarına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
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Kırklareli Valisi Birol Ekici de bölgeye gelerek devam eden çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.
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AYDIN'DA DA SOKAKLAR SUYA GÖMÜLDÜ
Aydın'ın Köşk ilçesinde sağanak etkili oldu, bazı mahallerde su baskınları yaşandı. Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar, göle döndü.
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DHA'da yer alan habere göre sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye ekipleri, bölgede su tahliye çalışması başlattı. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Gece boyunca süren sağanak sonrası bölgede, sabah saatlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.
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EDİRNE'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de yağmur yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunmasının ardından Edirne'de sabah saatlerinde yağmur yağışı başladı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı.
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Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı. Trafik ekipleri önemli noktalarda önlem alarak, trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, yağışın gün içinde de etkisini artırarak devam edeceği belirtildi.
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